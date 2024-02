Perquisizioni di Digos e Ros nella rete di contatti in Italia dell'attentatore di Bruxelles

Lassoued era stato identificato a Bologna

I due tifosi uccisi il 16 ottobre si trovavano a Bruxelles per assistere alla partita di calcio Belgio-Svezia. L'attentatore Lassoued, ucciso la sera stessa dopo un lungo inseguimento, aveva vissuto in Italia dal 2012 e il 2016 (venne identificato a Bologna): per questo le indagini si sono concentrate sui suoi contatti e le loro attività sui social.