Bruxelles, nomine Ue: oggi la giornata decisiva

La Francia e l'Italia "si contendono un posto di primo piano nell'economia della prossima Commissione Ue, una lotta acuita dall'astio personale tra i leader dei due Paesi". Lo riporta il Financial Times. Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "sono ai ferri corti, perché entrambi sono in lizza per lo stesso premio: un potente vicepresidente della Commissione responsabile della politica commerciale, della concorrenza e della politica industriale".