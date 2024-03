British Museum fa causa a ex curatore per presunto furto manufatti

Il Britsh Museum di Londra ha fatto causa a un ex curatore, che avrebbe rubato migliaia di manufatti per metterli in vendita online.

Peter Higgis, questo il suo nome, fu licenziato nel luglio 2023 dopo che il museo londinese aveva scoperto la mancanza di 1.800 oggetti. Higgis avrebbe "abusato della sua posizione di fiducia" per rubare gemme antiche, gioielli d'oro, e altri pezzi pregiati dai magazzini della struttura nel corso di un decennio.