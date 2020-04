Brexit, Ue: niente intesa con Gb senza pesca e regole sul commercio

"Se non ci sarà un accordo sulla pesca e sulle stesse regole di competizione economica, non ci sarà un accordo commerciale" con il Regno Unito. Lo ribadisce il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, commentando il secondo round di negoziati con il Regno Unito. Per Barnier, che auspica progressi nei prossimi due incontri, da qui a giugno, "l'intesa non si farà mai a scapito del mercato interno".