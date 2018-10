Brexit, Theresa May ai Comuni: "Accordo con Ue fatto al 95%"

L'accordo di divorzio dall'Ue sulla Brexit è fatto "al 95%". Lo ha assicurato la premier britannica Theresa May aggiornando i Comuni dopo l'ultimo vertice europeo ribadendo che il nodo del confine in Irlanda resta per ora irrisolto. La May ha quindi affermato che il suo governo "rifiuta ogni proposta europea di backstop" (il meccanismo di garanzia dello status quo) destinata a creare uno status doganale diverso fra Irlanda del Nord e resto del Regno.