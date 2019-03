Brexit, Sunday Times: il governo Gb in rivolta contro la premier May

Il gabinetto di Theresa May è in rivolta contro il primo ministro e vuole un leader ad interim per completare il processo Brexit. Secondo il Sunday Times, almeno sei alti ministri vogliono che il suo vice, David Lidington, prenda la guida dell'esecutivo fino a quando non ci saranno le elezioni formali. Le tensioni, secondo l'articolo sfoceranno nella riunione di gabinetto programmata per lunedì quando i ministri minacceranno le dimissioni in massa.

La premier May è diventata sempre più isolata negli ultimi mesi, in patria e a Bruxelles. Ha tentato due volte, non riuscendoci, di far approvare il suo accordo con l'Ue anche dal Parlamento. I suoi colleghi del partico Conservatore le attribuiscono la responsabilità dello stallo nella Camera dei Comuni, e sono irritati dal suo evidente cambiamento di tono a favore di una Brexit no-deal.



Le rivelazioni del Sunday Times giungono a poche ore di distanza dalla grande anifestazione che ha portato a Londra centinaia di migliaia di cittadini britannici per chiedere un secondo voto sulla Brexit. Se May fosse rimossa, non necessariamente innescherebbe nuove elezioni politiche che, attualmente sono previste per il maggio 2022.