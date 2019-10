Brexit, Sassoli incontra Johnson: "Nessun progresso"

Non ha dato i frutti sperati l'incontro a Londra tra il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, e il premier britannico Boris Johnson a Londra. "Sono venuto fiducioso di ascoltare proposte in grado di portare avanti i negoziati sulla Brexit - ha detto Sassoli -, tuttavia non ci sono progressi. Per un accordo occorre anche l'approvazione del Parlamento Europeo. Per questo è importante che la Gran Bretagna e il premier ci ascoltino.