Brexit, riunione "fiume" del governo per decidere prossime mosse

E' una riunione fiume, con aspettative da resa dei conti, quella che affronta il governo britannico di Theresa May, chiamato a decidere il da farsi dopo il flop ai Comuni di tutte le opzioni parlamentari di piano B sulla Brexit (dall'uscita soft al referendum bis) seguita alle tre bocciature dell'accordo proposto dalla stessa premier Tory. Il gabinetto è convocato per almeno 5 ore, per cercare di venire a capo delle sue divisioni interne.