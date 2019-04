Brexit, ok dei Comuni alla richiesta di un rinvio al 30 giugno

E' arrivato il via libera dalla Camera dei Comuni di Londra alla richiesta per un rinvio della Brexit al 30 giugno. E' stata infatti approvata, con 420 sì e 110 no, la mozione presentata dal governo May. La premier formalizzerà dunque mercoledì, al vertice Ue, la sua domanda in vista di una proroga flessibile della Brexit. Molti voti contrari sono arrivati dai falchi conservatori ribelli, che vorrebbero un divorzio no deal alla scadenza del 12 aprile.