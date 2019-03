Brexit, May offre a Tory dimissioni in cambio dell'ok al suo accordo

"Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo rispetto al previsto per assicurare una Brexit ordinata". Lo ha affermato il premier britannico, Theresa May, alla riunione con i deputati Tory alla Camera dei Comuni, offrendo le dimissioni in cambio del via libera al suo accordo sulla Brexit, già bocciato dal Parlamento due volte. "So che c'è il desiderio di un approccio nuovo nella seconda fase dei negoziati e non lo ostacolerò", ha aggiunto.