Brexit, May: "Io vado avanti, la mia linea è quella giusta"

L'intesa con Bruxelles sulla Brexit "è quella giusta". Lo crede "con ogni fibra" del suo essere Theresa May, che ha illustrato i dettagli dell'accordo a Downing Street. La premier inglese rivendica di aver negoziato "nell'interesse nazionale, non in un interesse di parte e sicuramente non nell'interesse delle mie ambizioni politiche", capisce le ragioni di chi si è dimesso ma assicura: "Vado avanti, l'accordo onora il mandato referendario".