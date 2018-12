Brexit, May: "Colloqui con l'Ue nei prossimi giorni per chiarire"

La premier britannica Theresa May ha annunciato "colloqui con i vertici Ue nei prossimi giorni" al fine di ottenere ulteriori "chiarimenti" sulla Brexit. La decisione è stata presa dopo il confronto con i 27 Stati membri, che non ha prodotto novità in termini di garanzie sulla questione del "confine aperto" con l'Irlanda del Nord. "Con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ho avuto una discussione decisa", ha aggiunto la May.