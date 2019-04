Brexit, Macron: "L'Ue non può restare a lungo ostaggio"

"L'Ue non può rimanere a lungo ostaggio della risoluzione di una crisi politica in Gran Bretagna". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che "la Gran Bretagna resterà un paese amico ma non possiamo passare i prossimi mesi a risolvere ancora le modalità del divorzio". Macron ha quindi concluso: "Se la Gran Bretagna non riesce a trovare una soluzione avrà de facto scelto da sola di uscire senza accordo"