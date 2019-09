Brexit, la Corte Suprema dichiara illegale la sospensione del Parlamento

La Corte Suprema britannica ha dichiarato "non legale, nulla e primva di effetti" la sospensione del Parlamento voluta da Boris Johnson fino al 14 ottobre. Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dal collegio degli 11 giudici. La "proprogation" era stata voluta dal primo ministro, nel pieno della crisi sulla Brexit , accogliendo gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro Remain.

E' come se il Parlamento non fosse "mai stato prorogato", ha decretato la Corte, attribuendo ora agli speaker di Comuni e Lord il potere di riconvocare le Camere quanto prima si ipotizza già mercoledì) e dichiarando "l'advice" del premier alla regina "immotivato e inaccettabile" in termini di limitazione di sovranità e poteri di controllo parlamentari.



Corbyn: "Johnson si dimetta" - Il Parlamento britannico va riconvocato subito e Boris Johnson deve "valutare la sua posizione" di primo ministro. Lo ha affermato il numero uno laburista e leader dell'opposizione parlamentare a Westminster, Jeremy Corbyn, commentando a margine il verdetto della Corte Suprema. Secondo Corbyn si tratta DI un verdetto "storico" che certifica "il disprezzo del Parlamento" di Johnson.