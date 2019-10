Brexit, Johnson: "L'alternativa alla mia proposta è il no-deal"

L'unica alternativa alla proposta fatta da Boris Jonhson all'Ue per un'intesa sulla Brexit è l'uscita senza accordo. Lo ha detto, al congresso di Manchester, il premier britannico definendo la sua proposta "un buon compromesso per entrambe le parti". Johnson ha comunque avvertito che Londra uscirà dall'Unione europea il 31 ottobre anche in caso di "no deal", scenario di fronte al quale, ha spiegato, "siamo pronti".