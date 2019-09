Brexit, Johnson: elezioni unica strada per dare una scelta al Paese

Boris Johnson ha ribadito la necessità per la Gran Bretagna di attuare la Brexit e uscire dall'Ue entro il 31 ottobre. In un discorso-comizio nello Yorkshire, il premier britannico ha poi parlato delle elezioni di fine ottobre come dell'unica strada per "dare al Paese una scelta". Johnson ha infine quantificato in "un miliardo di sterline al mese" il prezzo della proroga della permanenza del Regno Unito in Europa.