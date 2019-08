Brexit, Johnson chiede alla Regina la sospensione del Parlamento fino al 14 ottobre

Boris Johnson ha confermato di aver chiesto alla Regina Elisabetta la sospensione del Parlamento britannico durante la seconda settimana di settembre fino al 14 ottobre, a due settimane dalla data prevista per la Brexit (il 31 ottobre ). "I deputati avranno molto tempo per discutere", ha dichiarato Johnson. La sospensione è stata definita dall' opposizione come "un modo per impedire ai deputati di fermare una Brexit senza accordo".

Secondo i media britannici, la sovrana ha il potere di rifiutare la richiesta di Downing Street, ma che tuttavia si tratta di una possibilità mai verificatasi prima d'ora. Appare dunque altamente improbabile che Elisabetta II "si opponga" a Boris Johnson.



Lo speaker della Camera dei Comuni: "E' un oltraggio" - Secondo lo speaker della Camera dei Comuni britannica, John Bercow, la mossa del premier britannico rappresenta "un oltraggio costituzionale. Non importa come la si presenta, è ovvio che il fine sarebbe quello di impedire al parlamento di dibattere la Brexit e fare il proprio dovere nel modellare la strada per il Paese. Chiudere il parlamento sarebbe un'offesa al processo democratico e ai diritti dei deputati".



Verso l'aumento delle spesa pubblica - Intanto il nuovo ministro delle Finanze britannico, Sajid Javid, ha confermato i piani del governo per aumentare la spesa per scuole, ospedali e polizia mentre il Paese si prepara all'uscita dall'Ue. L'esecutivo britannico manterrà rapidamente la promessa di Johnson su 20mila agenti di polizia in più e 1,8 miliardi di sterline per migliorare gli ospedali del Regno. "Il compito più importante per il governo è consegnare la Brexit entro il 31 ottobre", ha scritto Javid.