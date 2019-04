Brexit, il Lussemburgo esclude un'uscita senza accordo

Il Consiglio Ue "farà tutto il possibile" per evitare una Brexit senza accordo, che venerdì "sicuramente non ci sarà". E' quanto afferma il ministro degli Esteri lussemburghese, Jean Asselborn, escludendo la possibilità che al vertice straordinario del 10 aprile i 27 leader non concedano una proroga alla premier britannica Theresa May. In mancanza di un via libera all'estensione, la Gran Bretagna uscirebbe dall'Ue il 12 aprile senza un accordo.