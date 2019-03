Brexit, governo May: "Rinvio breve o palla al Parlamento"

Il Parlamento britannico affronta "una scelta cruciale" sulla mozione presentata dal governo per il via libera alla richiesta all'Ue di un rinvio "breve" della Brexit. Lo ha detto ai Comuni il vicepremier, David Lidington, precisando che, in caso di "no" alla mozione, il governo "faciliterà" nelle prossime settimane la ricerca di "maggioranze diverse" in Parlamento su ipotesi di accordo con Bruxelles, alternative a quella del premier Theresa May.