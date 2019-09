Brexit, governo Johnson apre a permanenza studenti stranieri

Il governo di Boris Johnson annuncia l'alleggerimento dei vincoli sulle politiche dell'immigrazione nei confronti dei tanti studenti stranieri iscritti nelle università del Regno Unito. In base alle nuove regole del ministero dell'Interno, i neolaureati saranno autorizzati a restare nel Paese per 2 anni anche dopo la fine del percorso di studi, in modo da avere il tempo di cercare un lavoro stabile.