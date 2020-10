Brexit, fonti: "Il 15 ottobre non è mai stato una scadenza per l'Ue"

Afp

Il 15 ottobre non è mai stata una scadenza per l'Ue per le trattative che riguardano le relazioni future con la Gran Bretagna. Lo spiegano fonti diplomatiche europee, secondo cui si tratta di "una scadenza del Regno Unito e di una tattica negoziale". Londra, dal canto suo, fa sapere che il premier Johnson "è stato chiaro sul significato del 15 ottobre e dovrà prendere una decisione sui passi da compiere. Non possiamo anticipare la decisione".