Brexit, è il giorno del vertice Ue sull'accordo di recesso

Si svolge a Bruxelles il vertice straordinario dei capi di Stato e di governo degli Stati Ue, convocato per "finalizzare e formalizzare" il risultato dei negoziati sulla Brexit. Verrà approvato in particolare l'accordo di recesso della Gran Bretagna dall'Unione (quasi 600 pagine) e una "dichiarazione politica" che fissa i parametri di riferimento per le relazioni future fra Londra e l'Europa.