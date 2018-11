Brexit, è il giorno del vertice Ue sull'accordo di recesso | Juncker: "Questo divorzio è una tragedia"

"Quello sul tavolo è un accordo accettabile sia per l'Ue sia per la Gran Bretagna, date le circostanze". E' quanto ha rilevato il premier olandese Mark Rutte, sottolineando che anche se "non ci sono vincitori politici, siamo tutti perdenti" con l'addio all'Ue. "Sono fiducioso, mi aspetto un voto positivo" a Westminster, la premier britannica Theresa May "ha lavorato duro" e "ha tutto per convincere i parlamentari".