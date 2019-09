Brexit, la Corte Suprema dichiara illegale la sospensione del Parlamento | Seduta convocata per mercoledì

E' come se il Parlamento non fosse "mai stato prorogato", ha decretato la Corte, attribuendo ora agli speaker di Comuni e Lord il potere di convocare le Camere e dichiarando "l'advice" del premier alla regina "immotivato e inaccettabile" in termini di limitazione di sovranità e poteri di controllo parlamentari.



Mercoledì convocata l'aula, Johnson assente - Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha annunciato la ripresa dei lavori parlamentari mercoledì, sulla base della sentenza "esplicita" della Corte Suprema. Bercow ha precisato che si tratta di una "ripresa" dei lavori e non di una "riconvocazione". Ha aggiunto che non ci sarà il Question Time del mercoledì del premier (a New York all'Onu), ma vi sarà spazio per interrogazioni urgenti ai ministri.



Corbyn: "Johnson si dimetta" - Il Parlamento britannico va riconvocato subito e Boris Johnson deve "valutare la sua posizione" di primo ministro. Lo ha affermato il numero uno laburista e leader dell'opposizione parlamentare a Westminster, Jeremy Corbyn, commentando a margine il verdetto della Corte Suprema. Secondo Corbyn si tratta DI un verdetto "storico" che certifica "il disprezzo del Parlamento" di Johnson.