Brexit, Commissione Ue: rischio di un no deal è aumentato

Il rischio che il Regno Unito lasci l'Unione europea il 31 ottobre senza un accordo o no deal è aumentato. Lo ha detto oggi la Commissione europea in un comunicato pubblicato in data odierna. "Il poco tempo che resta e la situazione politica nel Regno Unito hanno fatto aumentare il rischio che il Regno Unito si ritiri senza accordo", sottolinea l'esecuvito europeo nel documento.