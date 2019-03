Brexit, chiesto a premier May di rimandare il voto in Parlamento

Alla premier britannica Theresa May sarebbe stato chiesto di rimandare il voto in parlamento sulla Brexit dopo che Downing Street ha definito "a un punto morto" i negoziati con l'Unione europea. Lo riferisce l'Independent. La leader britannica ha sottolineato come siano necessari significativi cambiamenti alla proposta attuale per evitare una sconfitta del governo alla Camera dei Comuni nel voto previsto per martedì. domani.