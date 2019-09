Brexit, Barnier: "backstop" è il massimo che la Ue può offrire

Il backstop è il massimo della flessibilità che l'Ue può offrire ad uno Stato non membro. Il negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, conferma così la posizione di Bruxelles circa il contestato punto sul confine irlandese che il primo ministro britannico Boris Johnson ha più volte ribadito anche negli ultimi giorni di voler cancellare dall'accordo di uscita di Londra dall'Unione. Barnier lo scrive in un intervento sul Sunday Telegraph.