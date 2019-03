Brexit, appello della May: votate sì per onorare esito referendum

Votare a favore dell'accordo sulla Brexit significa "evitare un salto nel buio e mandare un messaggio chiaro" al Paese e a Bruxelles: la Gran Bretagna "uscirà dall'Ue il 22 maggio nel rispetto del risultato del referendum ". E' l'appello del premier britannico Theresa May ai Comuni. Il voto odierno è "l'ultima opportunità" per assicurare la Brexit e la leader Tory ha ribadito di essere pronta a dimettersi pur di far approvare l'accordo.