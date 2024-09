Breton (Ue): "È essenziale conciliare clima e competitività"

"È essenziale conciliare gli obiettivi climatici con la competitività, come riecheggiato nel report di Mario Draghi. Abbiamo un quadro realistico della situazione attuale e di dove dobbiamo accelerare per raggiungere l'obiettivo del 2035". Lo ha scritto via X il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, riferendo di aver avuto un "ottimo incontro" con le parti interessate dell'industria dell'automotive europeo a Bruxelles.