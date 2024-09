Brasile, X torna accessibile: documenti consegnati alla Corte Suprema

Dopo aver sanato tutte le pendenze giudiziarie in Brasile, dove la magistratura aveva bloccato l'accesso a X, il social network chiede di poter tornare disponibile per gli utenti al più presto. La società di Elon Musk ha infatti consegnato alla Corte Suprema del Paese le copie della nomina dell'avvocato Rachel de Oliveira Villa Nova Conceicao come rappresentante legale di X. Ha inoltre depositato alla Corte un certificato della Banca centrale che dimostra la regolare attività dell'azienda nel Paese. La giustizia brasiliana aveva già confiscato dai conti di X e Starlink il denaro necessario per pagare le multe infitte al social per il mancato rispetto delle norme.