Brasile, gli organizzatori delle violenze invitavano via social a una "festa"

Una mappa e una "grande festa"

Nell'invito venivano indicati sulla mappa 43 punti in varie città in cui erano disponibili servizi di trasporto in autobus per raggiungere la capitale dove ci sarebbe stata la grande festa a cui, appunto, "i bambini e gli anziani non sono invitati". Il messaggio precisava, in vista del violento attacco di domenica a Brasilia da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro: "Solo adulti disposti a partecipare a tutti i giochi, compresi tiro al bersaglio per polizia e ladri".