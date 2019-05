Brasile, scontri nelle carceri: 47 detenuti sono stati uccisi

Altri 42 detenuti sono stati uccisi in scontri tra bande rivali in tre carceri nello Stato di Amazonas in Brasile. Secondo responsabili dell'amministrazione penitenziaria, citata dal sito "O Globo", 27 sono stati uccisi nell'Istituto penale Antonio Trindade, gli altri in quello di Puraquequara e nel centro di detenzione provvisorio di Manaus. Domenica 15 detenuti erano morti in scontri scoppiati nel carcere Anisio Jobim sempre a Manaus.