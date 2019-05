Brasile, presidente Brasile Bolsonaro cancella visita a New York

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato la prevista visita a New York dopo le proteste dei gruppi gay e ambientalisti locali. Lo ha reso noto la stessa presidenza brasiliana. Come ricorda la Bbc, Bolsonaro avrebbe dovuto partecipare ad una cerimonia in suo onore organizzata dalla Camera di Commercio brasiliano-statunitense, ma che numerosi centri di New York si sono rifiutati di ospitare.