Brasile, oltre 11mila nuovi contagi da coronavirus in 24 ore

Picco di nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Brasile: 11.385, per un totale di 188.974. E' la cifra più alta fatta registrare nel Paese dall'inizio dell'epidemia, secondo il ministero della Salute brasiliano. I decessi accertati nello stesso periodo sono 749, per un totale di 13.149. Il tasso di mortalità è salito al 7 per cento.