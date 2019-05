Brasile, media: massima allerta per crollo diga di Gongo Soco

Potrebbe avvenire "in qualsiasi momento" il cedimento della diga di una miniera a Barao de Cocais, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. Lo rende noto un deputato federale, inviato dal Congresso nella stessa zona in cui, esattamente quattro mesi fa, si è verificato un altro crollo, quello di Brumadinho che ha causato quasi 300 vittime. La Protezione civile e polizia militare sono mobilitate per fornire assistenza agli abitanti della zona.