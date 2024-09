X bloccato in Brasile, Lula: non dobbiamo tollerare Musk solo perché ricco

Immediata e durissima la replica di Musk: il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, che ha ordinato il blocco di X in Brasile, "merita il carcere per i suoi crimini". "La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici", ha aggiunto il magnate in vari post.