Brasile, incendio in ospedale a Rio de Janeiro: almeno 11 morti

Un incendio è scoppiato in un ospedale nella città brasiliana di Rio de Janeiro, causando la morte di almeno 11 persone. Le autorità ospedaliere hanno riferito che a innescare il rogo è stato un corto circuito in un generatore, anche se il sindaco della città ha affermato che non è stato possibile escludere il sabotaggio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le fiamme.