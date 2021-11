Brasile, identificati i primi due casi di Omicron

Ansa

L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria brasiliana ha confermato che nel Paese carioca sono stati identificati due casi di Omicron. Si tratterebbe dei primi casi della variante del coronavirus identificata in Sudamerica. Le due persone contagiate sono un uomo arrivato a San Paolo dal Sudafrica e sua moglie. Negativi all'arrivo, sono tornati in aeroporto due giorni dopo per fare il test necessario per ripartire, risultando positivi.