Voleva aprire un bordello a Salvador de Bahia 4 agosto 2019 14:19 Brasile, spende in droga e prostitute la raccolta fondi per il figlio malato: arrestato un 37enne Mateus Henrique Leroy Alves, dopo aver sperperato 12mila euro destinati alle cure del piccolo Joao Miguel, con la somma rimanente aveva intenzione di aprire un bordello a Salvador de Bahia

Grazie alla raccolta fondi "Campanha Ame Joao Miguel" le cure in Brasile per il piccolo Joao Miguel, 19 mesi, affetto dalla nascita da una rara malattia neuromuscolare degenerativa, potevano finalmente iniziare. Ma il padre, il 37enne Mateus Henrique Leroy Alves, invece di acquistare le dosi del farmaco necessario a far star meglio suo figlio, aveva fatto perdere le sue tracce, dissipando i primi 12mila euro in droga, alcol e prostitute. L'intento era di aprire, con la restante somma, un bordello a Salvador de Bahia, con la consulenza di una sedicente donna d'affari. Il padre prodigo è stato, però, arrestato e il crowdfunding sospeso.

La fuga con il malloppoIl 37enne si era dato molto da fare sui social e negli eventi organizzati per la raccolta fondi a favore del figlio malato. Una volta raggiunta la somma per acquistare le prime tre dosi del farmaco necessario per una terapia di sei cicli, lo Spinraza, l'uomo, però, è improvvisamente scomparso.



Un mese dopo, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia in un hotel a cinque stelle a Salvador de Bahia e, interrogato, ha ammesso: "Ho speso il denaro in alcol, donne e droga e sono ricattato dagli spacciatori".



Secondo gli inquirenti, il 37enne aveva pianificato di aprire un bordello e, con una donna d’affari, stava tentando di reclutare prostitute da Belo Horizonte.