In Brasile il ministro Alexandre de Moraes, della STF (Corte Suprema Federale), ha ordinato il blocco del social network X dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale nel Paese. La decisione arriva dopo che la Corte aveva utilizzato il proprio profilo per pubblicare un documento firmato dal ministro in cui chiedeva al patron del social, Elon Musk, di presentare entro 24 ore il nome del nuovo rappresentante legale, pena la messa offline nel Paese. L'ira di Musk: "La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici".