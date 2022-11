Brasile, città senza benzina per le proteste anti Lula

"Finora, ci sono stati solo alcuni casi specifici di mancanza di carburante. La nostra attenzione si concentra su una parte dello stato di San Paolo, oltre a Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Queste sono le regioni dove si concentrano i blocchi che interessano il trasporto di carburante su strada", afferma il presidente di Fecombustíveis, James Thorp.

Conf. trasporti allerta su penuria cibo e medicine - La Confederazione nazionale dei trasporti (Cnt) del Brasile ha messo in guardia sul rischio di penuria di cibo e medicinali a causa dei blocchi stradali degli attivisti che sostengono il presidente Jair Bolsonaro. "Ciò che ci preoccupa è che ci sarà una mancanza di cibo deperibile, ossigeno ospedaliero e medicine", ha affermato Vander Francisco Costa, capo della Cnt. Costa ha assicurato che i camionisti impegnati nelle proteste "non hanno il supporto delle imprese dei trasporti" e che non hanno legami con la Cnt, auspicando che i blocchi "non siano prolungati" come invece avvenne nel 2018, quando si verificò una crisi economica a causa di una dimostrazione di forza dei camionisti.

Il partito di Lula: Bolsonaro ha permesso i blocchi stradali - ll Partito dei Lavoratori del presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticato le omissioni del presidente uscente, Jair Bolsonaro rispetto ai blocchi nelle strade nel Paese, stimando che potrebbe essere indagato per mancato intervento. Il segretario generale del Pt, Paulo Teixeira ha spiegato che Bolsonaro avrebbe dovuto "prendere misure" contro gli attivisti che hanno bloccato strade e autostrade in tutto il Paese. "Credo che potrebbe essere perseguito per scorrettezza amministrativa, per aver permesso che tutto questo avvenisse", generando un clima di tensione dopo la proclamazione della vittoria di Lula. C’è stata una "mancata azione" della Polizia stradale federale che dipende da Bolsonaro: è dovuta intervenire la Giustizia, ha osservato Teixera. Nel suo discorso post risultato elettorale Bolsonaro aveva giustificato le proteste da parte dei suoi sostenitori.