Secondo la ricostruzione de La Stampa, domenica sera Battisti ha assistito alla diretta televisiva dello spoglio delle elezioni presidenziali con gli amici di sempre al Bar Do Miguel: "Era molto arrabbiato - racconta il gestore - e preoccupato per il suo futuro. Se se ne andasse, io perderei un cliente importante". Di diverso avviso un altro amico, invece, l'artigiano Amir Oliveira: "Mi ha detto dieci giorni fa che vuole affrontare le conseguenze, che è stanco di scappare".



Citando un vicino di casa, Mario, il quotidiano torinese riporta che da lunedì non c'è nessuno nella villetta di Battisti nel quartiere residenziale di Carijo, "la sua Prisma grigia è parcheggiata nel cortiletto, da fuori sembra tutto in ordine, come quando parte per le ferie".



Al tribunale di Cananeia il direttore Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore: "Il braccialetto elettronico è stato tolto in aprile, il mese dopo è caduto anche l'obbligo di firma una volta al mese". All'ambasciata italiana confermano che Battisti non può uscire dal Brasile, ma che è libero di circolare in tutto il Paese.