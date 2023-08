Brasile, bimba di 5 anni e ragazzino di 17 uccisi da polizia a Rio

In Brasile una bambina di 5 anni e un adolescente di 17 sono rimasti uccisi a Ilha do Governador, nella zona nord di Rio de Janeiro, durante un controllo stradale delle forze dell'ordine.

I residenti accusano dei due decessi la polizia militare, mentre gli agenti sostengono che il giovane abbia sparato verso di loro. Affermano anche di non sapere come sia morta la piccola. Il ragazzino era in sella a una moto ed è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: subito dopo sono scoppiate proteste durante le quali la bimba è stata colpita da un proiettile.