Boris Johnson vorrebbe comprare all'asta la finta facciata del numero 10 di Downing Street

Si tratta di materiale di scena utilizzato nella serie tv ispirata alle vicende della royal family "The Crown", messa all'asta a Londra da Bonhams insieme ad altri costumi, oggetti di scena e set della serie tv. Come ha detto una fonte a The Sun, citato dal Daily Mail, il gesto di Johnson "ha fatto ridere tutti. È enorme, nessuno sa dove lo metterebbe Boris".

Il materiale di scena è attualmente esposto a Londra nell'ambito di una mostra speciale per gli appassionati di "The Crown". I fan possono acquistare all'asta oltre 500 pezzi appartenenti a tutte e sei le stagioni della serie e di tutti i prezzi. Tra questi, appunto, la facciata per cui Johnson ha fatto un'offerta, ma anche la replica dell'abito di Diana, passato alla storia come "revenge dress", indossato da Lady D nel 1994, mentre il principe Carlo ammetteva la sua relazione con Camilla. E ancora scarpe e persino una riproduzione della St Edward's Chair, la sedia dell'incoronazione.

La casa d'aste Bonham ha organizzato due vendite: una online, partita l'11 gennaio, e una dal vivo, che si terrà il 7 febbraio.