Bolivia, scontro frontale fra due minibus: 17 morti

Due minibus per il trasporto di passeggeri si sono scontrati frontalmente in Bolivia, lungo la statale che unisce La Paz a Achacachi, con un bilancio di 17 persone morte. Lo scrive il quotidiano Los Tiempos. Almeno altri nove passeggeri sono rimasti feriti nella violenta collisione. L'ipotesi più probabile di quanto accaduto è che per l'alta velocità uno dei due minibus abbia sbandato, invadendo la corsia opposta e provocando lo scontro frontale.