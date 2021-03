Bolivia, respinto ricorso della Anez: aumenta il carcere preventivo

Ansa

Un ricorso della ex presidente boliviana Jeanine Anez contro la sentenza che le ha negato il trasferimento dal carcere a una clinica per ragioni di salute, è stato respinto da un giudice che non solo non ha accolto la richiesta ma ha addirittura deciso di aumentare di due mesi la carcerazione preventiva dell'imputata. La ex capo dello Stato è accusata di aver partecipato nel 2019 ad un golpe contro l'allora presidente Evo Morales.