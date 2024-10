Bolivia, l'ex presidente Morales denuncia tentativo di assassinio

L'ex presidente boliviano Evo Morales ha dichiarato di essere sopravvissuto a un attentato domenica, dopo che uomini non identificati hanno aperto il fuoco sulla sua auto. Non è stato ferito e le autorità non hanno confermato immediatamente l'attacco. Morales ha affermato che gli spari sono stati esplosi mentre si trovava in auto nella regione boliviana del Chapare, produttrice di foglie di coca e roccaforte rurale dell'ex presidente, i cui residenti hanno bloccato la principale autostrada est-ovest del Paese nelle ultime due settimane.