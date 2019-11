Bolivia, annunciato mandato di cattura per Evo Morales

In Bolivia è stato spiccato un mandato di arresto per il presidente dimissionario Evo Morales. Lo ha annunciato Luis Fernando Camacho, leader indiscusso del movimento dei comitati civici che ha portato alle dimissioni di Morales. Via twitter Camacho, presidente del "Comitè pro Santa Cruz", ha aggiunto che "la polizia e i militari lo stanno cercando nel Chapare, luogo dove si è nascosto".