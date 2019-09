Boeing, nuova grana dopo 737 Max: problemi nel test per 777X

Altri guai per Boeing, dopo la crisi del modello 737 Max, che ha quasi messo in ginocchio il costruttore aeronautico Usa. Stavolta i problemi riguardano il 777X, nuovo modello di jet a lungo raggio che avrebbe dovuto segnare il rilancio della casa. In occasione dei test di pressurizzazione sul nuovo modello davanti agli ispettori dell'Agenzia federale per l'aviazione Usa Faa sono stati riscontrati problemi tali da costringere a sospendere le prove.