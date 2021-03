Birmania, Usa chiedono a militari di interrompere brutale repressione

Ansa

L'amministrazione Biden ha intensificato la sua condanna del colpo di Stato in Birmania, chiedendo alle autorità militari di porre fine alla brutale repressione contro i manifestanti per la democrazia e di rilasciare manifestanti e giornalisti arrestati. La Casa Bianca ha definito la situazione "preoccupante". Il Dipartimento di Stato ha affermato che sta lavorando con altri Paesi per inviare un messaggio unificato ai militari in Birmania.